«Мы должны избежать эпидемии травм»

Одним из лидеров обновленного состава баскетбольного «Зенита» должен стать 33-летний Уилл Томас. За последние три года в «Валенсии» форвард стал чемпионом Испании, обладателем Суперкубка страны и Еврокубка. В своем первом интервью после перехода в петербургскую команду Уилл Томас рассказал «Известиям» о задачах «Зенита» в дебютном сезоне Евролиги, сильных качествах главного тренера Жоана Пласы, самых сумасшедших болельщиках в своей карьере и любви к американскому футболу.

— Вы были лидером «Валенсии» в прошлом сезоне. Неужели вам не предлагали остаться?

— Да, мне предлагали новый контракт, но я решил посмотреть, что происходит на рынке свободных агентов. В итоге я получил несколько очень серьезных предложений и сделал выбор в пользу российского клуба.

— Тяжело ли проходили переговоры с «Зенитом»?

— Нет. В «Зените» ждали решения Евролиги по wild card (специальное приглашение) и только после этого начали активно формировать состав. И мне кажется, что это было главной заминкой. Но это было не так важно, я поверил в проект и ждал, когда агенты согласуют мой контракт.

— Вы два года работали под руководством Жоана Пласы в «Уникахе». Можно назвать его одним из важнейших тренеров в вашей карьере?

— Пласа — один из лучших тренеров, с кем мне доводилось работать в Европе, и однозначно входит в мой список топ-3. Он прямо говорит, чего хочет от игрока, и требует от тебя выполнить тренерское задание на пределе своих возможностей. Когда выходишь на паркет, точно знаешь, как ты должен действовать в той или иной ситуации. Вроде бы в этом нет ничего сверхъестественного, но многие тренеры не обладают этим качеством и начинают менять свои требования в зависимости от настроения.

— Вы с кем-то были знакомы в новой команде до переезда в Санкт-Петербург?

— Лично никого не знал, но видел большинство игроков «Зенита» в чемпионате Испании, где я провел последние пять лет. С русскими ребятами мы играли друг против друга в еврокубках, так что возможности почти всех своих партнеров я довольно хорошо знаю.

— «Зенит» дебютирует в этом сезоне в Евролиге, которая расширилась до 18 команд. Не боитесь, что предстоит совершить столько перелетов?

— Я привык к такому графику. В Валенсии достаточно маленький аэропорт, поэтому нам приходилось всё время согласовывать рейсы и совершать много пересадок. Не знаю, есть ли прямые перелеты из Петербурга во многие города, где базируются команды Евролиги, но если нам придется порой летать через Москву, тоже не вижу в этом проблем. Европа не такая большая, все команды находятся недалеко друг от друга.

— В целом как относитесь к расширению Евролиги? Вам не кажется, что в ближайшем будущем гранды откажутся от участия во внутренних турнирах и будут играть только в этом турнире?

— Позитивно отношусь к расширению турнира с 16 до 18 клубов. Теперь выйти в плей-офф стало ещё сложнее, но я люблю трудные задачи. Что касается второй части вашего вопроса, то действительно Евролига постепенно движется к тому, чтобы сделать такой формат, как в NBA. По крайней мере — они явно стремятся к этому. И если интерес к турниру выйдет на новый уровень и у них появятся новые большие спонсорские контракты, то клубы вполне могут перестать играть в своих чемпионатах и сосредоточатся только на Евролиге.

— Это хорошо или плохо?

— Я думаю, это хорошо. Когда ты фокусируешься только на одном турнире, то должен быть готов сыграть 40–50 матчей на самом высоком уровне.

— На что способен «Зенит» в первый год своего выступления в Евролиге?

— Наша цель — выйти в плей-офф. Чтобы этого добиться, мы должны избежать эпидемии травм, должны быть единой командой и усердно работать над совершенствованием своей игры каждый день. Также для выхода в топ-8 нам нельзя проигрывать дома. Наш зал должен стать местом, куда боятся приехать наши соперники. Этого нам удалось добиться в «Валенсии» в последние три сезона. Надеюсь, что мы создадим такую же непроходимую домашнюю команду и в «Зените». Поэтому очень рассчитываю на наших фанатов.

— Что слышали о Единой лиге ВТБ? Знаете главных соперников «Зенита»?

— Я слышал, что это сильная лига и хорошо знаю топовые российских команды — ЦСКА, «Химки», УНИКС, «Локомотив-Кубань». У них есть реально много хороших игроков, и мне интересно будет посоревноваться с ними. Здоровая конкуренция всегда идет только на пользу.

— В 2016 году были новости, что вы можете перейти в «Локомотив-Кубань». Действительно вели переговоры с краснодарцами?

— Нет, такого не было! Может, они выходили на моего агента, но я не был осведомлен об этом.

— Вы успели поиграть в пяти чемпионатах и семи командах в Европе. У какого клуба были самые сумасшедшие болельщики?

— Назову турецкую «Каршияку». Болельщики этого клуба действительно были сумасшедшими. Особенно когда в их город приезжал один из стамбульских грандов. Они бросали много посторонних предметов на площадку, создавали такой шум при атаках соперника, чтобы мы почувствовали уверенность в себе.

— А кто за всё это время был вашим самым любимым партнёром по игре?

— Я играл со многими сильными мастерами, поэтому было бы некрасиво выделять кого-то персонально.

— В 2012 году вы получили грузинский паспорт и имеете опыт выступления за эту сборную. Продолжите играть за Грузию или это уже перевернутая страница?

— Нет, я больше не собираюсь играть в их сборной. Когда я жил там, мне предложили сделать гражданство и выступать за Грузию. Я получил пару вызовов, но больше ко мне за помощью никто не обращался.

— Вы довольно успешно выступали за университет Джорджа Мейсона. Почему не удалось выставить кандидатуру на драфт NBA?

— В действительности никто меня там не ждал. Мне сказали, что я слишком низкий для позиции тяжелого форварда (рост Томаса — 203 см. — «Известия»). Но сейчас в NBA есть много подвижных четвертых номеров, у кого рост, как у меня или даже меньше. Поэтому, возможно, мне чуть не повезло со временем. Но также стоит сказать, что я не слишком хороший снайпер.

— Когда вы были ближе всего к попаданию в NBA?

— Это было в 2014 году. Я был очень близок к подписанию контракта с одной из команд Лиги, но буквально в последний момент всё сорвалось. Но тогда у меня был хороший контракт c «Уникахой». Поэтому растраиваться не было никакого смысла.

— Следите за NBA? За кого болеете?

— Да, слежу за Лигой в Instagram, но ни за кого не болею. Просто смотрю матчи и хайлайты, когда у меня есть свободное время.

— Какие виды спорта предпочитаете, кроме баскетбола?

— Американский футбол. Я поддерживаю «Балтимор Рэйвенс». Это команда из моего родного города, которая к тому же дважды выигрывала Супербоул (2000, 2012) и всегда радует своей классной игрой.

— Ваша семья переедет в Санкт-Петербург вместе с вами или будете держать связь на расстоянии?

— В Петербурге я буду жить один, но мои родные будут навещать меня по мере возможности. Мой сын ходит в школу в США, через неделю у него начнется учёба. Но во время его каникул я жду их в России.

— Знаете о культурном богатстве Петербурга? Есть мысли получше изучить город, чтобы потом показать его семье?

— Да, пока тепло, я собираюсь посетить различные места и получше познакомиться с новым для себя городом.