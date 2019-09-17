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Истощенного ребенка нашли рядом с мертвой матерью в Башкирии

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СКР Башкирии выясняет подробности ЧП, когда шестилетнего мальчика нашли рядом с телом его умершей матери. Проводится доследственная проверка. Координационный совет по семейной политике провел экстренное совещание.

По словам Ильшата Вазинова, главы Янаульского района республики, где это произошло, накануне 44-летнюю женщину обнаружили в ее квартире по улице Азина. Время, которое провел рядом с телом мальчик, пока установить не удалось.

ИА «Башинформ» уточняет, что тревогу забили воспитатели детского сада. Они не могли дозвониться до женщины с 30 августа. Позже выяснилось, что ключи от квартиры женщины есть у ее подруги. Оказалось, что женщина мертва, а ее сын находится в крайне истощенном состоянии.

Сейчас мальчика поместили в отделение реанимации. Решается вопрос о его переводе в республиканскую детскую клиническую больницу.

Семья не состояла на учете и считалась благополучной. Власти Башкирии велели директорам школ и детских садов взять на особый контроль непростые семьи и вести их системное педагогическое сопровождение. Кроме того, принято решение проводить диспансеризацию женщин, в одиночку воспитывающих детей.

В конце августа сообщалось о том, что в Пермском крае судят завуча школы, 14-летняя ученица которой умерла от голода. Педагога обвиняют в халатности.

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