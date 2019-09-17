Путин поздравил Владимира Меньшова с 80-летием

Президент России Владимир Путин поздравил советского и российского актера, кинорежиссера, продюсера и сценариста Владимира Меньшова с 80-летним юбилеем. Соответствующая телеграмма опубликована 17 сентября на сайте Кремля.

Президент отметил, что секрет режиссерского успеха народного артиста заключается в неустанном труде и способности тонко чувствовать эпоху, а также умении находить интересные зрителям темы и «увлекать своими идеями и замыслами талантливых единомышленников».

Путин также отметил весомый вклад Меньшова в обогащение и сохранение традиций отечественного кинематографа, сообщает «Федеральное агентство новостей». Кроме того, российский лидер пожелал режиссеру и его семье благополучия и здоровья.

Владимир Меньшов дебютировал в кино в 1972 году в фильме «Человек на своем месте» режиссера Алексея Сахарова. Всего же он снялся почти в 120 ролях в кино и на телевидении. Режиссерский дебют Меньшова состоялся в 1976 году с музыкальным фильмом «Розыгрыш», рассказывающим о старшеклассниках. Также среди его режиссерских работ — «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Москва слезам не верит», в 1981 году получивший премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», пишет RNS.