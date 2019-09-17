Названы самые популярные нарушения ПДД

Чаще всего россияне получают штрафы за нарушение скоростного режима. Об этом 17 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование Авто Mail.ru.

Так, скорость превышают более 90% респондентов, и лишь 7% опрошенных утверждают, что соблюдают скоростные ограничения. При этом 64% заявили, что превышают скорость в пределах допустимых 20 км/ч.

Кроме того, 20% респондентов нередко движутся по полосе для общественного транспорта. Из них 13% уточнили, что допускают это нарушение только когда сильно опаздывают, а 1% заезжает на «выделенку» даже несмотря на наличие камер.

5% опрошенных признались, что иногда неправильно движутся по разметке, а еще 2% — нарушают правила парковки.

Исследование проводилось в период с 25 июня по 2 июля.

11 сентября Правительство России поручило Минюсту и МВД рассмотреть возможность ужесточения наказания за нарушения ПДД при нахождении в машине детей. Рекомендации должны быть подготовлены до апреля 2020 года.

Кроме того, в России могут начать штрафовать владельцев машин с иностранными номерами.