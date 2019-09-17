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Названы самые популярные нарушения ПДД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Чаще всего россияне получают штрафы за нарушение скоростного режима. Об этом 17 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование Авто Mail.ru.

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Так, скорость превышают более 90% респондентов, и лишь 7% опрошенных утверждают, что соблюдают скоростные ограничения. При этом 64% заявили, что превышают скорость в пределах допустимых 20 км/ч.

Кроме того, 20% респондентов нередко движутся по полосе для общественного транспорта. Из них 13% уточнили, что допускают это нарушение только когда сильно опаздывают, а 1% заезжает на «выделенку» даже несмотря на наличие камер.

5% опрошенных признались, что иногда неправильно движутся по разметке, а еще 2% — нарушают правила парковки.

Исследование проводилось в период с 25 июня по 2 июля.

11 сентября Правительство России поручило Минюсту и МВД рассмотреть возможность ужесточения наказания за нарушения ПДД при нахождении в машине детей. Рекомендации должны быть подготовлены до апреля 2020 года.

Кроме того, в России могут начать штрафовать владельцев машин с иностранными номерами.

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