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Британец получил штраф за перевозку автомобиля на крыше своей машины

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Фото: Global Look Press/David Mirzoeff
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Жителя Великобритании Глиндура Вина Ричардса оштрафовали за перевозку автомобиля на крыше другой машины. Об этом пишет The Independent.

По информации журналистов, мужчина пытался перевезти разбитый автомобиль Skoda на свалку в Западном Уэльсе на крыше своего Volkswagen. Он сам объяснил, что таким образом помогал другу избавиться от старого транспорта.

Ричардс признал, что способ перевозки представлял опасность для окружающих. При этом он отметил, что авто было надежно закреплено и «не могло упасть», пишет «Газета.ру». Он также заявил, что проехал менее 200 м при скорости около 8 км/ч. Кроме того, Volkswagen в целях безопасности сопровождал фургон.

Мужчину оштрафовали на £80.

Видеозапись инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Ранее 31 августа стало известно, что полиция оштрафовала английского актера Орландо Блума за превышение скорости на дороге в Беверли-Хиллз (США).

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