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Петербуржцу в костюме коня назначили штраф

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Фото: Depositphotos
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В Петербурге оштрафовали мужчину в костюме коня Юлия. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщает телеканал «78» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга привлек петербуржца Алексея Сычева к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ — «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав». Суд назначил мужчине административный штраф в размере 1,5 тыс. рублей и конфисковал у него костюм.

Согласно данным следствия, в конце февраля на Дворцовой площади Сычев фотографировался с прохожими за деньги в образе коня Юлия из мультфильма «Три богатыря». Правообладателем этого персонажа является ООО «Студия анимационного кино «Мельница».

Судебный эксперт установил, что костюм Сычева «является переработкой оригинального художественного произведения в виде объемной фигуры — гнедого антропоморфного коня с рыжим хвостом и гривой, продолжающейся на морду, выпученными глазами, а также с использованием характерных сочетаний пропорций, размеров». Так как у мужчины не было никакого лицензионного соглашения с правообладателем, использование костюма было признано незаконным и нарушающим авторские права студии.

Ранее в этот же день сообщалось, что Роскомнадзор защитил от пиратов фильм «Паразиты».

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