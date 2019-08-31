Американка взяла на борт самолета пони для моральной поддержки
Пользователь Twitter по имени Эван Новак опубликовал видео, на котором женщина находится на борту самолета вместе с пони. Ролик был снят на борту лайнер авиакомпании American Airlines, летевшего из Чикаго в Омаху, пишет Daily Mail.
Отмечается, что женщина взяла пони на борт самолета «ради моральной поддержки». Такая возможность у нее появилась после того, как министерство транспорта США разрешило пассажирам брать животных на внутренние рейсы.
По словам журналистов, авиакомпании могут быть оштрафованы в случае отказа посадить на борт питомца вместе с пассажиром. В результате в последнее время американцы начали брать с собой в полеты не только кошек и собак, но даже уток и кенгуру.
Ранее в августе летучая мышь напугала пассажиров лайнера американской авиакомпании Spirit Airlines.