Прямой эфир

Американка взяла на борт самолета пони для моральной поддержки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пользователь Twitter по имени Эван Новак опубликовал видео, на котором женщина находится на борту самолета вместе с пони. Ролик был снят на борту лайнер авиакомпании American Airlines, летевшего из Чикаго в Омаху, пишет Daily Mail.

Отмечается, что женщина взяла пони на борт самолета «ради моральной поддержки». Такая возможность у нее появилась после того, как министерство транспорта США разрешило пассажирам брать животных на внутренние рейсы.

По словам журналистов, авиакомпании могут быть оштрафованы в случае отказа посадить на борт питомца вместе с пассажиром. В результате в последнее время американцы начали брать с собой в полеты не только кошек и собак, но даже уток и кенгуру.

Ранее в августе летучая мышь напугала пассажиров лайнера американской авиакомпании Spirit Airlines.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Американка подала в суд после родов в тюремной камере
Американец поразил пользователей Сети очень длинным пальцем

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019