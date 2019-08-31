Американка взяла на борт самолета пони для моральной поддержки

Пользователь Twitter по имени Эван Новак опубликовал видео, на котором женщина находится на борту самолета вместе с пони. Ролик был снят на борту лайнер авиакомпании American Airlines, летевшего из Чикаго в Омаху, пишет Daily Mail.

Отмечается, что женщина взяла пони на борт самолета «ради моральной поддержки». Такая возможность у нее появилась после того, как министерство транспорта США разрешило пассажирам брать животных на внутренние рейсы.

A passenger takes a small horse on an American Airlines flight to #Omaha Airport 😳 pic.twitter.com/Psw65Tq6FF — Aviationdaily✈️الطيران يوميآ (@Aviationdailyy) August 30, 2019

По словам журналистов, авиакомпании могут быть оштрафованы в случае отказа посадить на борт питомца вместе с пассажиром. В результате в последнее время американцы начали брать с собой в полеты не только кошек и собак, но даже уток и кенгуру.

Spotted yesterday in Chicago airport. This “emotional support” pony boarded plane and stood in the aisle. Pilot even took a pic. Wonder if @BDO_USA would expense this for me and my travel needs? 📷 : Me! I took the pic pic.twitter.com/25KXZSZH7z — Angel Morgan (@SwimOutDaily) August 30, 2019

Ранее в августе летучая мышь напугала пассажиров лайнера американской авиакомпании Spirit Airlines.