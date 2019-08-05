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Летучая мышь вызвала панику на борту самолета в США

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Летушая мышь напугала пассажиров лайнера американской авиакомпании Spirit Airlines. Видео в Сети опубликовал 23-летний пассажир Питер Скатини.

По словам молодого человека, летучую мышь заметили лишь спустя полчаса после взлета самолета, который совершал рейс Шарлотт—Ньюарк (США). Бортпроводникам и пассажирам удалось поймать животное, которое передали сотрудникам аэропорта после приземления, отмечает РЕН ТВ.

Ранее, в июне, жители Челябинска пожаловались на нашествие летучих мышей. По словам горожан, наибольшее количество летучих мышей наблюдается в Ленинском районе. Их можно заметить на улицах в темное время суток. Кроме того, летучие мыши залетают на балконы и в квартиры.

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