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Видео с «пьяным полицейским» сочли достойным уголовного дела

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Член Общественного совета при ГУ МВД по Москве, председатель совета директоров издания «Правда.Ру» Вадим Горшенин критически высказался о видео, на котором актер театра «Современник» Дмитрий Смолев изобразил пьяного сотрудника ГИБДД.

По его мнению, ролик о котором идет речь, — «омерзителен». Горшенин пояснил, что давно не видел «таких полицейских», и выразил надежду, что никогда их больше не увидит.

«Нахождение в пьяном виде, да еще и при исполнении — прямой путь на увольнение по статье. Какой полицейский станет вести себя таким образом?» — сказал Горшенин.

Он также высказал мнение, что дело в отношении Смолева можно было бы возбудить не по КоАП РФ, а по уголовной статье 319 («Оскорбление представителя власти»), поскольку «здесь налицо оскорбление даже не одного конкретного сотрудника правоохранительных органов, а целого структурного подразделения».

31 июля в Москве задержали актера Дмитрия Смолева, который снялся в видеоролике, где изображал пьяного работника ГИБДД с сигаретой. Его признали виновным в мелком хулиганстве и незаконном ношении формы (20.1 и 17.12 КоАП). Артист арестован на восемь суток. Полиции он рассказал, что форму ему предоставил блогер для съемок в клипе.

В поддержку Смолева высказался актер и режиссер Михаил Ефремов. Он записал открытое видеообращение к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву, в котором заметил, что что артисты в силу специфики профессии зачастую перевоплощаются в разные образы, в том числе и в представителей закона. Ефремов подчеркнул, что если всех актеров, примерявших ведомственную форму, убрать с телеэкранов, то людям будет нечего смотреть.

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