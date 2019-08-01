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Ефремов записал видеообращение к главе МВД

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД. Об этом 31 июля сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу московского управления МВД.

В своем видеоролике Ефремов сказал, что актеры в силу специфики профессии зачастую перевоплощаются в разные образы, в том числе и в представителей закона. Он также отметил, что если всех актеров, примерявших ведомственную форму, убрать с телеэкранов, то людям будет нечего смотреть. Свое обращение Ефремов завершил кадром из фильма «Берегись автомобиля», где сыграл его отец.

31 июля в Москве задержали актера театра «Современник» Дмитрия Смолева, который снялся в видеоролике, где изображал пьяного работника ГИБДД с сигаретой. В его отношении были возбуждены два уголовных дела об административных правонарушениях по статьям КоАП РФ «Незаконное ношение форменной одежды» и «Мелкое хулиганство». Правонарушитель арестован на восемь суток. Полиции он рассказал, что форму ему предоставил блогер для съемок в клипе.

В конце мая стало известно, что участницу БДСМ-флешмоба выпускников оштрафовали за ношение полицейской рубашки с погонами.

В июле 2018 года сообщалось, что Мировой суд Хамовнического района Москвы назначил 1,5 тыс. рублей штрафа участнику панк-группы Pussy Riot Петру Верзилову за незаконное ношение формы сотрудника полиции. Во время судебного заседания адвокат активиста попытался объяснить, что ношение его подзащитным формы является «средством художественного образа».

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