Юморист, телеведущий и певец Владимир Винокур назвал глупостью идею лишить Ефремова звания заслуженного артиста Российской Федерации.



«Глупость неимоверная! Мало ли что может артист сказать в интервью. Может дурака валять. Может, он и ждет реакции такой дурной», — предположил Винокур в пятницу, 9 ноября, в эфире НСН.

Ефремов 1 ноября заявил в интервью украинскому радио «Новое время», что после развала СССР в России закончился «коммунистический морок», но якобы у страны остались «фантомные боли».

После подобного высказывания Ефремова член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян назвал его поведение непатриотичным и предложил лишить актера звания заслуженного артиста.

Сам Ефремов безразлично отнесся к инициативе Манукяна. «Мне по барабану», — заявил он.

Ранее в пятницу за сохранение Михаилу Ефремову звания заслуженного артиста выступил актер Михаил Пореченков.