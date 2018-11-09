Пореченков выступил за сохранение Ефремову звания заслуженного артиста

Актер Михаил Пореченков выступил за сохранение Михаилу Ефремову звания «Заслуженный артист Российской Федерации» после его слов об «имперском мороке и фантомных болях» России.

По словам Пореченкова, звание Ефремову давали не за высказывание, а за работу и какие-то творческие вещи.

«Мне кажется, что это неправильно. Мишу я знаю давно, причем с хорошей стороны», — сказал артист в эфире НСН. Он высказал сожаление, что не слышал, что говорил Ефремов.

«Мне кажется, что в творчестве он достиг больших высот. Мы знаем его как прекрасного артиста. Тут одно с другим не вяжется», — заключил Пореченков.

Накануне первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко заявил, что категорически не согласен с высказываниями Ефремова. При этом депутат подчеркнул, что актер получил звание за свой талант.

Михаил Ефремов 1 ноября заявил в интервью украинскому радио «Новое время», что после развала СССР в России закончился «коммунистический морок», но якобы у страны остались «фантомные боли».

После этого высказывания актера член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян назвал поведение Ефремова непатриотичным и предложил лишить его звания заслуженного артиста РФ.