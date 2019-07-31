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В Москве задержали актера театра «Современник» за ношение формы ГИБДД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Московская полиция задержала актера столичного театра «Современник», который был запечатлен на видео в форме сотрудника ГИБДД. Об этом в среду, 31 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по Москве.

Уточняется, что запись была размещена в Сети. На кадрах можно увидеть, как мужчина в форме сотрудника Госавтоинспекции «дискредитировал своим поведением органы внутренних дел РФ».

«В результате проведенной проверки сотрудниками Госавтоинспекции совместно с сотрудниками полиции ОМВД России по району Якиманка был установлен и задержан нарушитель. Им оказался 37-летний актер Московского театра «Современник», — указано в сообщении.

Возбуждены два уголовных дела об административных правонарушениях по статьям КоАП РФ «Незаконное ношение форменной одежды» и «Мелкое хулиганство». Правонарушитель арестован на восемь суток. Полиции он рассказал, что форму ему предоставил блогер для съемок в клипе.

В июле 2018 года Мировой суд Хамовнического района Москвы назначил 1,5 тыс. рублей штрафа участнику панк-группы Pussy Riot Петру Верзилову за незаконное ношение формы сотрудника полиции. Во время проведения заседания суда адвокат активиста попытался объяснить, что ношение его подзащитным формы является «средством художественного образа».

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