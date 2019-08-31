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Американка подала в суд после родов в тюремной камере

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Американка подала в суд на полицию, больницу и власти города Денвер за то, что ей никто не пришел на помощь, когда она родила ребенка в тюремной камере.

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Как сообщает в субботу, 31 августа телеканал CNN, женщина находилась в тюрьме в ожидании суда по обвинению в краже персональных данных. По ее словам, которые подтверждают видеозаписи с камер наблюдения, она сообщила охране, что у нее отошли воды и ребенок скоро родится.

В ответ на это через 15 минут кто-то подсунул под дверь одноразовую впитывающую пеленку. Девушка завала на помощь несколько часов. В результате ей пришлось рожать самостоятельно.

Когда роды уже шли, в камеру заглянула сотрудница охраны, однако не сделала попытки помочь. Медсестра появилась в камере, когда ребенок уже родился. Теперь женщина требует выплаты компенсаций и изменения правил тюрьмы.

16 мая сообщалось, что в Алабаме вступил в силу закон, запрещающий женщинам делать аборты на любом сроке беременности. Исключение составляют лишь случаи, когда роды представляют серьезную угрозу для жизни будущей матери.

Закон также предусматривает суровое наказание для врачей, которые решатся провести подобную операцию: им может грозить до 99 лет тюрьмы.

Закон, действующий в Алабаме, самый жесткий в серии аналогичных документов, принятых еще в шести американских штатах — Джорджии, Огайо, Юте, Арканзасе, Кентукки, Миссисипи. Еще 16 штатов планируют ужесточить законодательство в области абортов.

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