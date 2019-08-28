Американский суд заблокировал закон штата Миссури о запрете абортов

Суд в США заблокировал закон штата Миссури о запрете абортов после восьмой недели беременности, сообщает во вторник, 27 августа, агентство Reuters.

В соответствии с указанным законом, который должен был вступить в силу 28 августа, на территории штата запрещается проводить аборты после восьмой недели беременности даже в случае изнасилования, если только женщине не требуется срочная медицинская помощь. По словам окружного судьи Говарда Сакса, закон может негативно повлиять на осуществление прав сотен женщин.

Как заявили представители центра планирования семьи Planned Parenthood и «Американского союза гражданских свобод» (ACLU), которые в июле этого года подали в суд против штата Миссури, новое распоряжение фактически представляет из себя прямой запрет на аборты, поскольку множество женщин на восьмой неделе еще не знают о своей беременности. По их словам, закон о запрете абортов противоречит конституции США и постановлению Верховного суда 1973 года, которое разрешило аборты по всей стране.

«Сегодняшнее решение (суда — Ред.) подтверждает, что аборт — это все еще конституционное право, и мы сделаем все возможное, чтобы оставить это именно так», — сказал юрист ACLU Эндрю Бек.

16 мая в Алабаме вступил в силу закон, запрещающий женщинам делать аборты на любом сроке беременности. Исключение составляют лишь случаи, когда роды представляют серьезную угрозу для жизни будущей матери. Закон также предусматривает суровое наказание для врачей, которые решатся провести подобную операцию: им может грозить до 99 лет тюрьмы.

Закон, действующий в Алабаме, самый жесткий в серии аналогичных документов, принятых еще в шести американских штатах в последнее время — Джорджии, Огайо, Юте, Арканзасе, Кентукки, Миссисипи.