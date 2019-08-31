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Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости

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Фото: Global Look Press/Xinhua
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Полиция оштрафовала английского актера Орландо Блума за превышение скорости на дороге в Беверли-Хиллз (США). Об этом в субботу, 31 августа, сообщает TMZ со ссылкой на информированные источники.

По информации журналистов, Блум ехал на автомобиле Porsche со скоростью более 60 миль в час (около 100 км/ч). В машине также находился его восьмилетний сын Флинн, пишет «Газета.ру».

30 января 2018 года стало известно, что Орландо Блум разбил автомобиль «Формулы-Е», попав в аварию во время заезда на болиде в Марокко. Само ЧП произошло 13 января.

Актер, известный своей любовью к экстремальным видам спорта, посетил чемпионат электромобилей и прокатился по трассе, однако в какой-то момент не справился с управлением. Блуму удалось избежать травм. После заезда он получил в подарок кусок сломанного антикрыла.

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