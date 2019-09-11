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Российские автодилеры предупредили о рисках банкротств в отрасли

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Авторитейлеры предупредили о возможных финансовых проблемах и рисках банкротств в отрасли. Это следует из письма ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), направленного в Госдуму, Минпромторг и Минэкономразвития («Известия» ознакомились с документом).

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Участники рынка указали на проект закона, внесенного сенатором Вячеславом Тимченко в июле 2019 года, который запрещает уменьшать размер штрафа за неисполнение в добровольном порядке требований клиента.

«Это просто окончательно убьет честный бизнес. Такого жесткого закона (о защите прав потребителей. — «Известия») нет нигде в мире, а у нас предлагается его еще больше ужесточить», — сказал «Известиям» глава РОАД Олег Мосеев.

Право уменьшать штрафы Верховный суд дал в 2012 году. Дилеры подчеркивают, что для автомобилей требования закона о защите прав потребителей чрезмерны. Например, за машину ценой в 10 млн рублей приходится платить неустойку в размере 100 тыс. рублей за каждый день просрочки требований покупателя, указывается в письме.

Сейчас потребитель может добиваться от продавца неустойки в размере 1% в день от цены товара и штраф 1/2 от присужденной суммы, в которую также могут войти и другие компенсации морального вреда.

В документе отмечается, что если штрафы запретят снижать, то «потребителю будет выгодно вести себя недобросовестно, и это усилит нагрузку на суды». При этом указывается, что судебные органы в целом придерживаются правила, что размер штрафа и неустойки не должен превышать стоимости заказа.

«Одним из мотивов снижения штрафа служит финансовое и имущественное положение продавца, при котором взыскание суммы в полном объеме поставит его под угрозу банкротства», — говорится в письме.

Опрошенные «Известиями» юристы считают разумной фиксацию размера штрафа для продавцов. Однако в нынешней редакции эти меры не учитывают необходимость внесения изменений в Гражданский кодекс, заявил «Известиям» и председатель комитета ГД по экономической политике Сергей Жигарев.

Подробнее — в материале «Известий»:

Подключили автоплатеж: штрафы для дилеров могут вырасти в разы

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