Хабаровское месторождение золота «Полянка» запустили в работу

В Хабаровском крае ввели в промышленную эксплуатацию месторождение «Полянка». Проект по золотодобыче реализует в ТОР «Николаевск» компания «НГК «Ресурс». Производственный процесс обеспечивают 600 человек. Планируется выпускать в год до 1,5 т золота.

Как пишет ИА AmurMedia со ссылкой на краевое правительство, с весны на комбинате шли пуско-наладочные работы. Тогда же был добыт первый слиток. К осени в тестовом режиме произвели 330 кг драгоценного металла.

На первом этапе проекта, который продлится до 2025 года, планируется добыть 7,7 т золота и 12,2 т серебра. Запасы золота на этом месторождении инвестор оценивает в 15,2 т золота. Ресурсная оценка всей лицензионной площади участка — около 100 т. В данный момент происходит доразведка месторождения.

На «Полянке» золото из руды извлекают, используя технологию кучного выщелачивания. Измельченная руда пропускается через химический состав, затем собираются частицы металла. Ранее такой метод применялся только на ГОКе холдинга «Полиметалл». «НГК «Ресурс» — второе предприятие, на котором освоили такое высокотехнологичное производство.

Золоторудное месторождение расположено на правом берегу реки Амур, в 80 км от Николаевска-на-Амуре. Компания «НГК «Ресурс» вложила в инфраструктуру производственного комплекса 3,5 млрд рублей.