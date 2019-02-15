Освоение Малмыжского месторождения поддержит Хабаровский край

Правительство Хабаровского края намерено поддержать проект по освоению Малмыжского месторождения. Соответствующее соглашение подписали на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и президент АО «Русская медная компания» Всеволод Левин.

Как уточняет ИА AmurMedia, Хабаровский край обязуется оказывать содействие и поддержку в реализации проекта, а РМК при создании 1,4 тыс. рабочих мест отдаст приоритет местным специалистам — жителям Амурского и Нанайского районов.

Малмыжское месторождение является одним из крупнейших месторождений меди в России. Проект обещает стать одним из самых масштабных в горнодобывающей отрасли в мире.

По словам губернатора, не менее важно еще и то, что в регион заходит такой крупный инвестор, который готов не только добывать ресурсы, но и помогать развивать территорию, на которой работает.

Малмыжское месторождение находится в 50 км от села Троицкого. В 2006 году его геологическое изучение проводили специализированные компании из Канады и США. В частности, на территории Нанайского района обнаружили одно из крупнейших месторождений меди и золота в России.

В октябре 2018 года право на добычу «Русская медная компания» выкупила у иностранных компаний право на добычу. Она планирует построить на месторождении горно-обогатительный комбинат мощностью до 35 млн т руды в год. Начало строительства — в 2021 году. Объем инвестиций — 115 млрд рублей.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи в эти дни, 14–15 февраля. Главная тема обсуждений — практические меры по реализации национальных проектов.