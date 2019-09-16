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Суд приговорил Устинова к 3,5 года колонии за насилие над росгвардейцем

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Тверской районный суд Москвы приговорил Павла Устинова, признанного виновным в применении насилия к сотруднику Росгвардии, к 3,5 годам колонии общего режима. В приговоре говорится, что вина доказана показаниями потерпевшего бойца, его сослуживцев, протоколом осмотра места происшествия, видеозаписью с камеры видеонаблюдения.

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В документе также указано, что служебная проверка не выявила в действиях силовиков, задерживавших Устинова, нарушений закона, передает ТАСС.

Ранее 16 сентября суд признал Устинова виновным в причинении травмы бойцу.

Обвинение просило для Устинова 6 лет заключения.

Сам подсудимый не признал вину. По его словам, он не причинял силовику вреда, а на месте акции оказался случайно, так как шел на деловую встречу.

Согласно материалам дела, 3 августа, во время несанкционированной акции на Пушкинской площади Устинова, «нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков», задержал старший сержант полиции Александр Лягин. Следствие полагает, что во время задержания Устинов оказывал активное сопротивление, в результате чего у одного из омоновцев обнаружили вывих плечевого сустава левой руки.

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