Песков ответил на вопрос о «перекосе» в расследованиях дел против активистов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает, что существует перекос между скоростью расследования дел против активистов и тем, как расследуются возможные нарушения со стороны полицейских.

«В данном случае вряд ли можно обобщать, потому что разные дела требуют разного времени в плане расследования и в плане подготовки к тем или иным судебным действиям», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, не видит ли он перекоса в том, что дела против ряда активистов за нарушения на митингах были расследованы быстро — в отличие от дел против сотрудников правоохранительных органов, подозреваемых в совершении преступлений.

«Нет (перекоса. — Ред.). Разные дела расследуются с разной скоростью», — добавил Песков.

Ранее, 9 сентября, Песков отказался комментировать приговоры судов в отношении участников протестных акций в Москве.