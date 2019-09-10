Песков ответил на вопрос о «перекосе» в расследованиях дел против активистов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает, что существует перекос между скоростью расследования дел против активистов и тем, как расследуются возможные нарушения со стороны полицейских.
«В данном случае вряд ли можно обобщать, потому что разные дела требуют разного времени в плане расследования и в плане подготовки к тем или иным судебным действиям», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, не видит ли он перекоса в том, что дела против ряда активистов за нарушения на митингах были расследованы быстро — в отличие от дел против сотрудников правоохранительных органов, подозреваемых в совершении преступлений.
«Нет (перекоса. — Ред.). Разные дела расследуются с разной скоростью», — добавил Песков.
Ранее, 9 сентября, Песков отказался комментировать приговоры судов в отношении участников протестных акций в Москве.