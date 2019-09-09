В Кремле не стали комментировать приговоры обвиняемым в массовых беспорядках

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать приговоры судов в отношении участников протестных акций в Москве.

«Мы традиционно не комментируем и не можем и не будем комментировать решения судов. Не будем это делать и на этот раз», — сказал он журналистам в понедельник, 9 сентября.

6 сентября Тверской суд Москвы признал члена участковой избирательной комиссии Константина Котова виновным в неоднократном нарушении правил проведения митингов. За два дня до этого Мещанский суд Москвы признал виновным участника несанкционированной акции Евгения Коваленко в применении насилия к полицейским и росгвардейцам.

В Москве прошло уже шесть протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Последняя состоялась 31 августа, по данным полиции, в ней приняли участие около 750 человек.

До этого согласованные митинги проходили 17 августа, 10 августа и 20 июля, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. При этом после митинга 10 августа участники провели несогласованную акцию. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов.

В несогласованном митинге 27 июля участвовало более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. человек были задержаны. После акции СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому были арестованы 15 человек. 3 сентября следователи прекратили уголовное преследование пяти фигурантов и отменили им меры пресечения.