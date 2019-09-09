Песков пообещал узнать о ходе расследования дела Голунова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, удовлетворены ли в Кремле тем, как расследуется дело сотрудников полиции, которые подкинули наркотические вещества журналисту Ивану Голунову.

«Я не располагаю информацией. Нужно обращаться именно в те органы, к которым относятся эти сотрудники», — сказал он на пресс-конференции в понедельник, 9 сентября.

Чиновник добавил, что «попробует обязательно понять», что происходит.

Голунова задержали в начале июня. Сообщалось, что при себе у него нашли сверток с мефедроном, также наркотики были обнаружены у него дома во время обыска. Журналиста обвинили в покушении на сбыт запрещенных веществ. Сам он отрицал вину и говорил, что наркотики ему подбросили.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что с журналиста сняли обвинения в связи с недостаточностью доказательств.

Позднее стало известно, что министр попросил президента России освободить от должностей главу управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по Западному административному округу Андрея Пучкова.

Также были уволены четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы, занимавшиеся делом Голунова.