Стало известно имя нового начальника УВД по ЗАО Москвы

Место бывшего начальника УВД по Западному административному округу (ЗАО) ГУ МВД России по Москве Андрея Пучкова, уволенного из-за дела журналиста Ивана Голунова, займет Андрей Глуздаков. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил источник «Известий».

По словам собеседника, сейчас Глуздаков занимает должность начальника четвертого управления МВД России, отвечающего за обеспечение охраны режимных объектов и сопровождение специальных грузов.

Как сообщается на сайте «Петровка 38», службу в органах внутренних дел Глуздаков начал в 1993 году во взводе милиции особого назначения Воскресенского ОВД ГУВД Московской области. С 2014 по 2016 год он возглавлял управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области. В апреле 2016 года назначен на должность заместителя начальника департамента по финансово-­экономической политике и обеспечению социальных гарантий МВД России, а с 2017 года — на должность заместителя начальника департамента по материально­-техническому и медицинскому обеспечению МВД России.

Ивана Голунова задержали в начале июня. Сообщалось, что при себе у него нашли сверток с мефедроном, также наркотики были обнаружены у него дома во время обыска. Журналиста обвинили в покушении на сбыт запрещенных веществ. Сам он отрицал вину и говорил, что наркотики ему подбросили.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что с журналиста сняли обвинения в связи с недостаточностью доказательств.

Позднее стало известно, что министр попросил президента России освободить от должностей главу управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.

16 июля четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы, занимавшиеся делом Голунова, были уволены.