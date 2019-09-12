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Прокурор запросил 6 лет колонии для обвиняемого в травмировании омоновца

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Прокурор во время судебных прений запросил 6 лет колонии общего режима для Павла Устинова, обвиняемого в травмировании омоновца во время несанкционированной акции в Москве 3 августа. Об этом 12 августа сообщает корреспондент «РИА Новости» из Тверского суда Москвы.

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«Прошу суд признать виновным Устинова Павла Константиновича в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ. Прошу назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — заявила прокурор.

Согласно материалам дела, во время несанкционированной акции на Пушкинской площади Устинова, «нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков», задержал старший сержант полиции Александр Лягин. Следствие полагает, что во время задержания Устинов оказывал активное сопротивление, в результате чего у одного из омоновцев обнаружили вывих плечевого сустава левой руки.

Мужчину арестовали до 3 октября, он обвиняется по ч. 2 ст. 318 УК РФ — «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти». Свою вину Устинов не признает.

Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму состоялась в Москве 27 июля. По данным полиции, в мероприятии участвовали более 3,5 тыс. человек, большинство из которых — иногородние, более 1 тыс. были задержаны.

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