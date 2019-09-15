Кэмерон в мемуарах назвал Джонсона лжецом и карьеристом

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон раскритиковал нынешнего главу правительства Бориса Джонсона, назвав его лжецом и карьеристом в своих мемуарах, которые выходят 19 сентября. Об этом в воскресенье, 15 сентября, пишет Sunday Times.

По словам Кэмерона, Джонсон долго колебался перед состоявшимся в 2016 году референдумом о выходе Великобритании из Евросоюза, решая, чью сторону занять. Хоть он и был евроскептиком, до этого момента он не высказывался в пользу Brexit.

Перед референдумом Кэмерон встретился с Джонсоном, предложив ему пост министра обороны в обмен на поддержку консерваторов. Однако тот отказался, а затем начал кампанию в пользу отсоединения от ЕС вместе с членом кабинета и близким другом Кэмерона Майклом Гоувом.

29 мая Джонсон был вызван в суд из-за своих высказываний в преддверии референдума по Brexit в 2016 году. Иск подал бизнесмен Маркус Болл. По его словам, Джонсон, который агитировал за выход Великобритании из Евросоюза (ЕС), предоставлял ложные факты, говоря, что в этом случае страна получит £350 млн в неделю, якобы уходящих в ЕС. Болл же утверждает, что Лондон никогда не выплачивал таких денег. Позднее суд отменил решение о вызове политика на заседание.

Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании 24 июля. В своей программной речи он заявил, что настроен вывести страну из Евросоюза 31 октября «без всяких «но». Из-за несогласия с его политикой свои посты покинули как минимум 14 членов кабинета министров, в том числе министр иностранных дел Джереми Хант, которого Джонсон обещал уволить, как только станет главой правительства.

Джонсон ранее возглавлял британский МИД. Ему пришлось покинуть пост из-за разногласий по Brexit с бывшим британским премьером Терезой Мэй. Джонсон уже заявил, что настроен решительно и согласен на «жесткий» Brexit, то есть без соглашения с Брюсселем об условиях выхода и дальнейшего сотрудничества.

В свою очередь, в ЕС заявили, что не будут выполнять условия нового соглашения по Brexit в ответ на предложение Джонсона убрать из проекта договоренностей с ЕС пункт о так называемом механизме бэкстоп. В соответствии с ним Северная Ирландия может остаться частью Таможенного союза ЕС, если до конца переходного периода стороны не найдут решения по поводу границы между Северной Ирландией (часть Великобритании) и Республикой Ирландия (член ЕС).