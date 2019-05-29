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Бориса Джонсона вызвали в суд из-за высказываний по Brexit

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Фото: TASS/Brian Lawless
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Экс-глава министерства иностранных дел (МИД) Великобритании Борис Джонсон вызван в суд из-за своих высказываний в преддверии референдума по Brexit в 2016 году. Об этом в среду, 29 мая, сообщает CNN.

Иск подал бизнесмен Маркус Болл. По его словам, Джонсон, который агитировал за выход Великобритании из Евросоюза (ЕС), предоставлял ложные факты, говоря, что в этом случае страна получит £350 млн в неделю, якобы уходящих в ЕС. Болл же утверждает, что Лондон никогда не выплачивал таких денег.

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Судья Марго Колман уточнила, что Джонсон должен будет явиться в суд на предварительные слушания. Его адвокаты категорически отрицают вину.

24 мая стало известно, что основными фаворитами на пост премьер-министра Великобритании, который станет вакантным после ухода действующего премьера Терезы Мэй, считаются министр внутренних дел Саджид Джавид и экс-министр иностранных дел Борис Джонсон.

Ранее в тот же день Мэй объявила, что 7 июня уходит в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии. Она продолжит исполнять обязанности премьер-министра, пока не выберут нового лидера партии.

Британские парламентарии уже трижды блокировали соглашение Терезы Мэй по Brexit. Сам выход из ЕС должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британцев высказались за выход своей страны из состава ЕС. Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года.

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