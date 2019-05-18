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Опрос выявил главного претендента на пост британского премьера

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Фото: REUTERS
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Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон является главным претендентом на пост премьер-министра страны после отставки нынешней главы правительства Терезы Мэй. Об этом в субботу, 18 мая, пишет газета The Times.

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Согласно опросу среди членов правящей Консервативной партии, подготовленному социологической службой YouGov, экс-главу МИДа поддерживают 39% участников исследования.

На втором месте по популярности находится бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб с 13%.

Третье место поделили между собой министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув и глава МВД Саджид Джавид, заручившись поддержкой 9% респондентов.

В случае одиночного противостояния между Джонсоном и Раабом последнего готов поддержать 41% респондентов, пишет «Газета.ру».

Джонсон заявил 16 мая, что намерен принять участие в борьбе за пост лидера британской Консервативной партии, а следовательно, и премьер-министра страны, когда эти должности покинет Мэй.

27 марта лидер консерваторов Тереза Мэй пообещала уйти с поста главы партии и премьер-министра Великобритании, если парламент одобрит ее сделку с Евросоюзом, касающуюся выхода из ЕС. Теперь, по данным СМИ, ей придется уйти в отставку, если голосование по Brexit в очередной раз провалится.

Британские парламентарии уже трижды блокировали соглашение Терезы Мэй по Brexit. Сам выход из ЕС должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года. Четвертое голосование запланировано на июнь.

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