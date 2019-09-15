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Московский велофестиваль стартовал в Лужниках

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Осенний городской велофестиваль стартовал в Москве в воскресенье, 15 сентября. Велосипедисты начали пробег в Лужниках.

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Маршрут мероприятия проходит по улице Лужники, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Саввинской набережным, Садовому кольцу, улице Красная Пресня и улице 1905 года, сообщает «РИА Новости».

По словам главы столичного департамента транспорта Максима Ликсутова, в велофестивале примут участие до 30 тыс. москвичей и гостей города. Это мероприятие призвано показать, что российская столица открыта для велосипедистов, мотоциклистов, пешеходов и автомобилистов, отметил он.

В системе городского велопроката уже зарегистрировано более 1,5 млн. пользователей, добавил Ликсутов.

Тем, у кого нет велосипеда, предоставили специальные условия: прокат с 08:00 до 22:00 длительностью до 6 часов будет стоить 100 рублей. Все поездки продолжительностью до одного часа для всех типов доступов будут бесплатными.

В связи с проведением осеннего велофестиваля несколько улиц в центре Москвы перекрыты. Ограничения действуют с 20:00 14 сентября до 8:00 16 сентября на участке улицы Лужники, аллеи Славы. Кроме того, 15 сентября с 11:30 перекроют Серебряническую, Москворецкую, Устьинскую, Кремлевскую, Пречистенскую, Фрунзенскую, Лужнецкую и Смоленскую набережные. Также полностью движение будет закрыто на улицах Красная Пресня, 1905 года и на участке Садового кольца от станции метро «Краснопресненская» до пересечения улицы Земляной Вал с Серебрянической набережной.

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