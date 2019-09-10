Прямой эфир

Московский осенний велофестиваль пройдет по маршруту длиной 24 км

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анатолий Пекол
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский осенний велофестиваль состоится 15 сентября 2019 года накануне всемирного «Дня без автомобиля», который отмечается 22 сентября. Маршрут осеннего велофестиваля выбрали горожане, принявшие участие в голосовании на официальном сайте велофестиваля и в социальных сетях.

Протяженность маршрута составит 24 км — от стартового городка в спорткомплексе «Лужники» по Фрунзенской набережной до Садового кольца, оттуда — по внешней стороне Садового кольца до улицы Красная Пресня и далее по Саввинской набережной снова к «Лужникам».

Стать участником велофестиваля могут все желающие — не только взрослые, но и дети от трех лет (в сопровождении родителей). Те, у кого нет собственного велосипеда, но есть желание присоединиться к велопробегу, могут арендовать двухколесный транспорт в пунктах городского велопроката «Велобайк».

Cбор участников начнется с 10:00, старт велоколонны — в 12:00.

Скорость движения — не более 15 км/ч. Время проезда всей колонны составит 2,5 часа.

В стартовом городке участников будет ждать развлекательная программа, вело-квест, спортивные и творческие мастер-классы, интерактивные зоны с призами и розыгрышами и фудкорт.

Велофестиваль — это мультиформатный праздник, который объединяет спорт, культуру и активный образ жизни. Миссия Велофестиваля — развитие велосипедной культуры в городе, продвижение ценностей здорового образа жизни среди горожан и гостей Москвы.

Мероприятие проходит при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Генеральными партнерами мероприятия выступают городская служба велопроката «Велобайк» и Банк «ВТБ», главным информационным партнером - «Москва 24». Официальная социальная сеть Московского Велофестиваля – ВКонтакте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция московского осеннего велофестиваля
Ряд улиц в Москве перекроют для проведения осеннего велофестиваля

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019