Московский осенний велофестиваль пройдет по маршруту длиной 24 км

Московский осенний велофестиваль состоится 15 сентября 2019 года накануне всемирного «Дня без автомобиля», который отмечается 22 сентября. Маршрут осеннего велофестиваля выбрали горожане, принявшие участие в голосовании на официальном сайте велофестиваля и в социальных сетях.

Протяженность маршрута составит 24 км — от стартового городка в спорткомплексе «Лужники» по Фрунзенской набережной до Садового кольца, оттуда — по внешней стороне Садового кольца до улицы Красная Пресня и далее по Саввинской набережной снова к «Лужникам».

Стать участником велофестиваля могут все желающие — не только взрослые, но и дети от трех лет (в сопровождении родителей). Те, у кого нет собственного велосипеда, но есть желание присоединиться к велопробегу, могут арендовать двухколесный транспорт в пунктах городского велопроката «Велобайк».

Cбор участников начнется с 10:00, старт велоколонны — в 12:00.

Скорость движения — не более 15 км/ч. Время проезда всей колонны составит 2,5 часа.

В стартовом городке участников будет ждать развлекательная программа, вело-квест, спортивные и творческие мастер-классы, интерактивные зоны с призами и розыгрышами и фудкорт.

Велофестиваль — это мультиформатный праздник, который объединяет спорт, культуру и активный образ жизни. Миссия Велофестиваля — развитие велосипедной культуры в городе, продвижение ценностей здорового образа жизни среди горожан и гостей Москвы.

Мероприятие проходит при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Генеральными партнерами мероприятия выступают городская служба велопроката «Велобайк» и Банк «ВТБ», главным информационным партнером - «Москва 24». Официальная социальная сеть Московского Велофестиваля – ВКонтакте.