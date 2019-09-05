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В МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция московского осеннего велофестиваля

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11 сентября в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится анонсирующая пресс-конференция, посвященная проведению первого осеннего московского велофестиваля и любительской велогонки Sputnik Criterium.

О подготовке к проведению велофестиля, программе и участниках мероприятий, а также развитии велосипедной инфраструктуры расскажут:

  • Алексей Митяев, представитель оргкомитета фестиваля, советник руководителя Департамента транспорта Москвы;
  • Александр Гривняк, генеральный директор Администрации московского парковочного пространства;
  • Юлия Потапова, руководитель проектов Департамента транспорта Москвы;
  • Игорь Струтинский, президент Национальной ассоциации любителей и ветеранов велоспорта;
  • Анна Лебедева, руководитель столичного велопроката «Велобайк».

Первый осенний московский велофестиваль пройдет в столице 15 сентября при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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