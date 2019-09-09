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Ряд улиц в Москве перекроют для проведения осеннего велофестиваля

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Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев
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Несколько улиц в центре Москвы перекроют 14-16 сентября в связи с проведением осеннего велофестиваля 15 сентября. Об этом сообщили Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Ограничения будут действовать с 20:00 14 сентября до 08:00 16 сентября на участке улицы Лужники, аллеи Славы. Кроме того, 15 сентября с 11:30 перекроют Серебряническую, Москворецкую, Устьинскую, Кремлевскую, Пречистенскую, Фрунзенскую, Лужнецкую и Смоленскую набережные. Также полностью движение будет закрыто на улицах Красная Пресня, Улица 1905 года и на участке Садового кольца от станции метро «Краснопресненская» до пересечения улицы Земляной Вал с Серебрянической набережной, пишет агентство городских новостей «Москва».

Автомобильное движение будут открывать по мере прохождения колонны.

Осенний велофестиваль, приуроченный ко всемирному «Дню без автомобиля», пройдет в столице 15 сентября. Общая протяженность маршрута составит 24 км. Велоколонна стартует в 12:00 от стартового городка в «Лужниках», а после окончания велопрогулки в там же пройдет развлекательная программа. Сбор участников начнется с 10:00. Скорость движения — не более 15 км/ч. Вся колонна будет ехать 2,5 часа. Ожидается, что в велофестивале примут участие около 30 тыс. человек, пишет «Москва 24».

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