Осенний велофестиваль пройдет в Москве 15 сентября

15 сентября в Москве состоится третий в этом году городской велосипедный праздник — Московский Осенний велофестиваль. Центральным событием станет заезд по маршруту в центре Москвы. Ожидается, что в нем примут участие около 30 тыс. человек.

Маршрут заезда выбрали горожане, проголосовав на официальном сайте велофестиваля и в социальных сетях. Его протяжённость составит 24 км. От стартового городка на территории спорткомплекса «Лужники» велосипедисты проедут по Фрунзенской набережной до Садового кольца, оттуда – по внешней стороне Садового до Красной Пресни и далее через улицу 1905 года – по Саввинской набережной снова к Лужникам.

Тем, у кого нет велосипеда, «Велобайк» предоставит специальные условия: прокат с 08:00 до 22:00 длительностью до 6 часов будет стоить 100 рублей. Все поездки продолжительностью до одного часа для всех типов доступов будут бесплатными.

С 10:00 для всех участников велофестиваля будет открыта мастерская городского велопроката «Велобайк», где профессиональные механики помогут подготовить велосипед к заезду. На маршруте участников велофестиваля будет сопровождать автомобиль технической помощи.

В стартовом городке участников будут ждать развлекательная программа, активности от партнёров проекта, вело–квест, спортивные и творческие мастер–классы, интерактивные зоны с призами и розыгрышами, фотозона на велосипедную тематику и фудкорт.

В рамках фестиваля состоится праздник уличных культур. Гости смогут увидеть рэп-баттл, танцевальный конкурс по брейк-дансу, чемпионат по воркауту, а также соревнования по MMA, джиу-джитсу и многое другое.

На главной сцене велофестиваля выступят артисты проекта «Музыка в метро» и продюсерского центра «Эколь», а также участница проектов «Минута славы» и «СТС зажигает суперзвезду» Настя Лаут.

Маленькие гости фестиваля смогут поучаствовать в Мини Гран-При «Беговел». Кроме того, для детей будет работать зона с настольными играми и игрушками.

«15 сентября приглашаем всех в «Лужники» отметить вместе с нами Осенний велофестиваль и поучаствовать в заезде. С каждым годом велосипед естественнее выглядит на улицах Москвы, а к велодвижению присоединяется всё больше москвичей. Поэтому фестиваль – это праздник для жителей, которые уже выбирают велосипед, а также для тех, кто планирует влиться в их ряды», – рассказали в пресс–службе Департамента транспорта.