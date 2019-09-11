Прямой эфир

Осенний велофестиваль пройдет в Москве 15 сентября

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

15 сентября в Москве состоится третий в этом году городской велосипедный праздник — Московский Осенний велофестиваль. Центральным событием станет заезд по маршруту в центре Москвы. Ожидается, что в нем примут участие около 30 тыс. человек.

Маршрут заезда выбрали горожане, проголосовав на официальном сайте велофестиваля и в социальных сетях. Его протяжённость составит 24 км. От стартового городка на территории спорткомплекса «Лужники» велосипедисты проедут по Фрунзенской набережной до Садового кольца, оттуда – по внешней стороне Садового до Красной Пресни и далее через улицу 1905 года – по Саввинской набережной снова к Лужникам.

Тем, у кого нет велосипеда, «Велобайк» предоставит специальные условия: прокат с 08:00 до 22:00 длительностью до 6 часов будет стоить 100 рублей. Все поездки продолжительностью до одного часа для всех типов доступов будут бесплатными.

С 10:00 для всех участников велофестиваля будет открыта мастерская городского велопроката «Велобайк», где профессиональные механики помогут подготовить велосипед к заезду. На маршруте участников велофестиваля будет сопровождать автомобиль технической помощи.

В стартовом городке участников будут ждать развлекательная программа, активности от партнёров проекта, вело–квест, спортивные и творческие мастер–классы, интерактивные зоны с призами и розыгрышами, фотозона на велосипедную тематику и фудкорт.

В рамках фестиваля состоится праздник уличных культур. Гости смогут увидеть рэп-баттл, танцевальный конкурс по брейк-дансу, чемпионат по воркауту, а также соревнования по MMA, джиу-джитсу и многое другое.

На главной сцене велофестиваля выступят артисты проекта «Музыка в метро» и продюсерского центра «Эколь», а также участница проектов «Минута славы» и «СТС зажигает суперзвезду» Настя Лаут.

Маленькие гости фестиваля смогут поучаствовать в Мини Гран-При «Беговел». Кроме того, для детей будет работать зона с настольными играми и игрушками.

«15 сентября приглашаем всех в «Лужники» отметить вместе с нами Осенний велофестиваль и поучаствовать в заезде. С каждым годом велосипед естественнее выглядит на улицах Москвы, а к велодвижению присоединяется всё больше москвичей. Поэтому фестиваль – это праздник для жителей, которые уже выбирают велосипед, а также для тех, кто планирует влиться в их ряды», – рассказали в пресс–службе Департамента транспорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Московский осенний велофестиваль пройдет по маршруту длиной 24 км
Ряд улиц в Москве перекроют для проведения осеннего велофестиваля

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019