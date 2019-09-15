Юрий Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Монеточку

Российский певец Юрий Лоза выступил с критикой американской певицы Билли Айлиш, а также российской артистки Монеточки. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По его словам, шумиха вокруг мегапопулярной 17-летней Айлиш его раздражает. Певец задал риторический вопрос о том, кто такая Билли Айлиш, подчеркивая, что не считает ее известной, а также сравнил ее с другой исполнительницей — Монеточкой и высказался вокальных данных Айлиш, отметив, что артистка шепчет свои песни.

Лоза заявил, что в данном случае даже обсуждать нечего. Журналисты попытались поспорить с певцом, заявив, что даже самые талантливые девочки не собирают на свой концерт 15 тыс. зрителей, а билеты не раскупают в первые 15 минут.

«Да мало ли на кого скупали билеты за пятнадцать минут! Я вам сотню примеров приведу. На футбольные матчи скупают, на бои без правил скупают за пятнадцать минут. Неужели каждый раз, когда скупают билеты, мы должны это обсуждать? Это естественный вообще процесс», — остался непреклонен Лоза.

Популярность молодой исполнительницы он связал со «стадным эффектом» среди молодежи, который поддерживает их интерес ко многим популярным трендам. При этом Юрий Лоза заявил, что не слушать Билли Айлиш можно абсолютно спокойно, потому что «слушать там нечего».

В конце августа Айлиш признали лучшим новым артистом, а ее клип на хит Bad Guy победил в категории «Лучший монтаж» на музыкальной премии MTV Video Music Awards. При этом сама она проспала церемонию награждения.