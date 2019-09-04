Ариана Гранде подала иск к Forever 21 за похожую на нее модель в рекламе

Американская актриса и певица Ариана Гранде подала в суд на магазины одежды и косметики Forever 21, обвинив ретейлер и его дочернюю сеть Riley Rose в незаконном присвоении ее имиджа. Об этом пишет агентство Reuters 4 сентября.

По данным агентства, певица намерена взыскать с Forever 21 компенсацию в размере $10 млн. По ее мнению, ретейлер намеренно использовал ее сценический образ для продвижения своих товаров.

Отмечается, что иск в суд исполнительница подала 2 сентября. В жалобе значится, что Forever 21 и Riley Rose наняли для своей рекламной кампании «поразительно похожую» на саму Гранде модель. На официальном сайте и в соцсетях она копирует имидж американки.

Гранде подчеркнула, что нелегально было использовано минимум 30 ее фотографий и видеороликов с ее участием, а также текст композиции 7 Rings и сама мелодия, отмечает телеканал «360». Известно, что представители артистки обращались к компании с просьбой удалить незаконный контент, однако Forever 21 сделал это не сразу. Сейчас в Instagram компании эти фотографии отсутствуют.

В феврале певица Ариана Гранде с песней 7 Rings повторила державшийся 55 лет рекорд The Beatles.