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Ариана Гранде подала иск к Forever 21 за похожую на нее модель в рекламе

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Фото: TAСС/Ian West
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Американская актриса и певица Ариана Гранде подала в суд на магазины одежды и косметики Forever 21, обвинив ретейлер и его дочернюю сеть Riley Rose в незаконном присвоении ее имиджа. Об этом пишет агентство Reuters 4 сентября.

По данным агентства, певица намерена взыскать с Forever 21 компенсацию в размере $10 млн. По ее мнению, ретейлер намеренно использовал ее сценический образ для продвижения своих товаров.

Отмечается, что иск в суд исполнительница подала 2 сентября. В жалобе значится, что Forever 21 и Riley Rose наняли для своей рекламной кампании «поразительно похожую» на саму Гранде модель. На официальном сайте и в соцсетях она копирует имидж американки.

Гранде подчеркнула, что нелегально было использовано минимум 30 ее фотографий и видеороликов с ее участием, а также текст композиции 7 Rings и сама мелодия, отмечает телеканал «360». Известно, что представители артистки обращались к компании с просьбой удалить незаконный контент, однако Forever 21 сделал это не сразу. Сейчас в Instagram компании эти фотографии отсутствуют.

В феврале певица Ариана Гранде с песней 7 Rings повторила державшийся 55 лет рекорд The Beatles.

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