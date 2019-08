Тейлор Свифт получила главную награду MTV VMA

Американская исполнительница Тейлор Свифт получила главную награду MTV Video Music Awards (MTV VMA) в номинации «Видео года», которая считается самой престижной. Об этом сообщается на сайте MTV.

Певица удостоилась премии за клип на песню You Need to Calm Down. Помимо этого, жюри назвало ролик Свифт лучшим видео с социальным подтекстом, пишет сайт aif.ru.

Главная конкурентка Тейлор Свифт Ариана Гранде удостоилась награды «Артист года», также ее песня Boyfriend, записанная вместе с поп-дуэтом Social House, названа песней лета. Популярную исполнительницу Билли Айлиш признали лучшим новым артистом. А ее клип на хит Bad Guy победил в категории «Лучший монтаж».

36-я церемония вручения награды, присуждаемой за создание видеоклипов, прошла 26 августа в Нью-Джерси в концертном зале Prudential Center. Ведущим церемонии в этом году стал комик Себастьян Манискалко. На престижную награду также претендовали группа Jonas Brothers с клипом Sucker, рэпер Lil Nas X с Old Town Road, пишет сайт kp.ru.

23 августа сообщалось, что Тейлор Свифт представила новый свой новый музыкальный альбом Lover.