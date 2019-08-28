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Певица Билли Айлиш «проспала» премию MTV Video Music Awards

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Фото: ТАСС/Zuma/Imagespace
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Американская певица Билли Айлиш рассказала, что проспала музыкальную премию MTV Video Music Awards. При этом она поблагодарила за присужденные ей награды.

«Я спала в России. Ребята, за награды спасибо», — написала Айлиш на своей странице в Instagram.

Она отметила, что вся ситуация ее смешит.

Айлиш признали лучшим новым артистом, а ее клип на хит Bad Guy победил в категории «Лучший монтаж». Также исполнительница победила в номинации «Пуш-артист года». Главную награду MTV Video Music Awards получила певица Тейлор Свифт.

36-я церемония вручения награды, присуждаемой за создание видеоклипов, прошла 26 августа в Нью-Джерси в концертном зале Prudential Center. Ведущим церемонии в этом году стал комик Себастьян Манискалко.

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