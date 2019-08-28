Певица Билли Айлиш «проспала» премию MTV Video Music Awards

Американская певица Билли Айлиш рассказала, что проспала музыкальную премию MTV Video Music Awards. При этом она поблагодарила за присужденные ей награды.

«Я спала в России. Ребята, за награды спасибо», — написала Айлиш на своей странице в Instagram.

Она отметила, что вся ситуация ее смешит.

Айлиш признали лучшим новым артистом, а ее клип на хит Bad Guy победил в категории «Лучший монтаж». Также исполнительница победила в номинации «Пуш-артист года». Главную награду MTV Video Music Awards получила певица Тейлор Свифт.

36-я церемония вручения награды, присуждаемой за создание видеоклипов, прошла 26 августа в Нью-Джерси в концертном зале Prudential Center. Ведущим церемонии в этом году стал комик Себастьян Манискалко.