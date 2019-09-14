Чешские коммунисты потребовали сохранить памятник Коневу

Компартия Чехии и Моравии (КПЧМ) потребовала от правительства, МИД и минобороны добиться сохранения памятника советскому маршалу Ивану Коневу.

Как говорится в постановлении партии, КПЧМ не согласна с решением о перемещении памятника и требует, чтобы были приняты меры для сохранения памятника «на основе исторических фактических событий».

Также партия выразила возмущение по поводу позиции министерств обороны и иностранных дел, которые «не содействуют защите исторических событий и пускаются в спекулятивные предположения о том, кто освободил Прагу».

КПЧМ не входит в состав нынешней правящей коалиции, но имеет определенное влияние на действия правительства, которое сформировано из движения ANO и социал-демократов.

2 августа неизвестные осквернили памятник, облив его красной краской. После этого инцидента власти шестого района Праги отказались очищать монумент, накрыли его брезентом, а впоследствии решили убрать его с территории города.

Президент Чехии Милош Земан рекомендовал властям столицы сохранить монумент, а вице-премьер страны Ян Гамачек предложил решить данный вопрос на референдуме.

Однако после совещания власти шестого района города решили перенести монумент в музей. Инициативу столичных властей раскритиковало посольство РФ в Чехии.