Продюсер Разин рассказал о диагнозе Анастасии Заворотнюк

У актрисы Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака головного мозга. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram написал продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

Он разместил пост, в котором написал, что музыканты группы молятся за артистку, а также рассказал, что знал ее как «очень порядочную, очень заботливую, красивую, умную актрису, которая всегда всё держала на своих хрупких плечах».

Затем один из пользователей задал под записью вопрос о том, что именно случилось с актрисой, и Разин написал, что у нее последняя стадия рака головного мозга. При этом неизвестно, откуда у продюсера данная информация, пишет «РИА Новости».

13 сентября РЕН ТВ сообщил, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому. Отмечалось, что «медики пошли на этот шаг из-за крайне тяжелого состояния артистки». По данным телеканала, врачи прорабатывают стратегию дальнейших действий. Решается вопрос о проведении операции — «в таком ее состоянии это может быть опасно».

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» была госпитализирована две недели назад после возвращения из Польши. Отмечалось, что Заворотнюк отменила спектакли в театре и перестала публиковать новые фотографии в социальных сетях.

Концертный директор артистки Стас Христов заявил, что получил от актрисы сообщение, в котором она назвала информацию о госпитализации «бредом». До этого он рассказал, что в ближайшее время актриса сделает заявление о состоянии своего здоровья.