МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с A-321 в Подмосковье

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад по расследованию ЧП с самолетом Airbus A-321, который сел в кукурузное поле в Подмосковье.

Как сообщил ТАСС источник в МАК, промежуточные итоги подтверждают первоначальную версию — отказ обоих двигателей из-за попадания птиц.

Уточняется, что доклад будет опубликован в ближайшие дни. Он подготовлен специалистами по расследованию авиакатастроф МАК и включает в себя анализ полета.

Кроме того, том описывается состояние самолета, действия экипажа, наземных служб, переговоры с диспетчерами и действия аварийно-спасательных команд.

В отчете также отражены и рекомендации по безопасности полетов из аэропорта Жуковский. Он будет направлен в Минтранс и Росавиацию.

При этом документ получат авиакомпания «Уральские авиалинии», владелец самолета Royal Flight и французское бюро расследования (BEA) — разработчик машины.

Самолет Airbus A321 с 226 пассажирами вылетел из московского аэропорта Жуковский в Симферополь утром 15 августа. На взлете в двигатели лайнера попали птицы, из-за чего один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками.

Экипаж принял решение об экстренной посадке и посадил лайнер на кукурузное поле в Раменском районе Подмосковья. Благодаря профессионализму пилотов жертв удалось избежать. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.

16 августа президент России Владимир Путин объявил о присвоении командиру экипажа Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину званий Героев России. Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.