«Неважно, где мое место в раздевалке»

В начале нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги вратарям «Спартака» не везет — травмы у одного за другим. Основной голкипер Юлиус Гудачек до сих пор не сыграл ни одного матча в регулярном чемпионате. Его сменщик Никита Беспалов защищал ворота в первых четырех встречах, но в воскресной игре с минским «Динамо» после четырех пропущенных шайб, при счете 4:4, заменили и его. Место в воротах занял 24-летний Павел Хомченко, для которого матч стал дебютным в КХЛ.

Несмотря на то что смена голкипера не спасла команду от поражения (красно-белые пропустили от минчан решающий гол в концовке третьего периода и проиграли 4:5. — «Известия»), во вторник тренерский штаб во главе с Олегом Знарком снова доверил пост первого номера Павлу Хомченко в игре с «Авангардом».

Голкипер достойно сыграл в основное время против действующего финалиста Кубка Гагарина, но в овертайме пропустил обидную шайбу, случайно затолкнув ее «ловушкой» в собственные ворота. В результате «Спартак» проиграл 2:3. Тем не менее Хомченко вышел на лед и в четверг против рижского «Динамо».

Собственно, выбор у тренеров был невелик. Юлиус Гудачек до сих пор не восстановился, Никита Беспалов из-за микротравмы не попал даже в заявку. Правда, в распоряжении красно-белых есть еще голкипер Александр Трушков, в прошлом сезоне несколько раз достойно заменявший Гудачека и Беспалова. Но шведский тренер вратарей «Спартака» Стефан Перссон решил поддержать Павла Хомченко после неудачи и снова доверил ему играть.

На этот раз голкипер не допускал ошибок, и команда уверенно выиграла у рижан со счетом 5:1. После игры Хомченко дал интервью «Известиям», в котором рассказал, легко ли он справился с эмоциями после досадной ошибки в дебютной игре, и как Юлиус Гудачек относится к тому, что в спартаковской раздевалке Павел сидит под табличкой с его именем.

Хомченко_2 Вратарь ХК «Спартак» Никита Беспалов в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК Динамо (Москва) и ХК «Спартак» (Москва) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Трудно было после обидного эпизода в игре с «Авангардом» подготовиться к матчу с рижским «Динамо»?

— Я не стал на нем зацикливаться. Ошибку, конечно, проанализировал. А потом отключил голову от этого эпизода, и с хорошим боевым настроем выходил против Риги.

— Вам сразу сообщили, что будете играть с рижским «Динамо»? Или в день матча?

— На следующий день после встречи с «Авангардом» у нас была тренировка. После нее наш тренер вратарей подъехал ко мне и предупредил, чтобы я готовился к игре с Ригой.

— Об эпизоде в овертайме с «Авангардом» никто уже не вспоминал?

— Никто. Сразу после матча с омским клубом все ребята меня подбодрили, сказали, чтобы ни брал в голову этот момент. А на следующий день уже вообще никто о нем не вспоминал. Вся работа началась с чистого листа.

— Рижское «Динамо» вас меньше атаковало, чем «Авангард». В такой ситуации труднее или легче играть?

— Я бы не сказал, что в той игре были какие-то особые трудности. Просто вся команда против рижского «Динамо» сыграла качественно. Мне очень помогли мои партнеры по «Спартаку». Ребята ловили броски рижан на себя, подчищали с пятака, если это было надо. И нападающие у нас здорово сыграли, много забили. Конечно, всё это вместе придало дополнительных сил, эмоций и уверенности.

Хомченко_3 Игроки ХК «Спартак» Павел Хомченко, Дмитрий Вишневский и игрок ХК «Динамо» Гинтс Мэйя в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК Динамо (Рига) и ХК «Спартак» (Москва) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— После того как рижане повели в счете, не началась паника?

— Нет. Я постарался быстро выбросить этот эпизод из головы и сосредоточиться на том, чтобы не пропустить еще. Тем более была уверенность в ребятах, что они отыграют пропущенную шайбу. Хорошо, что это произошло так быстро. И вообще мы довольно быстро забили три гола и уверенно повели в счете. Конечно, были затем моменты и у соперника, но, повторюсь, вся наша команда здорово оборонялась. Мы уверенно отыграли в меньшинстве, почти не позволив Риге создать голевых моментов. Так что особых проблем не испытывали.

— А вообще когда вам сложнее играть? Когда ваши ворота постоянно атакуют или когда игра в основном проходит в чужой зоне, и любая атака соперника становится внезапной?

— Проще играть, когда нет таких крайностей. И когда мало бросков, не очень хорошо. И когда их много — тоже. Лучше золотая середина. Хотя в принципе я абсолютно нормально себя чувствую и тогда, когда приходится отражать большое количество бросков.

— Какие эмоции от первой победы в карьере в КХЛ?

— Только позитивные. Но они у меня такие от любого выигранного матча. Стараюсь об этой победе не сильно задумываться. Впереди уже следующие игры, к которым надо серьезно готовиться.

Хомченко_1 Вратарь ХК «Спартак» Юлиус Гудачек в матче Кубка мэра Москвы между ПХК ЦСКА (Москва) и ХК «Спартак» (Москва) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— У вас пока нет в раздевалке собственного места с табличкой, где было бы написано ваше имя. Когда будете требовать для себя персонального пространства?

— Не буду требовать. Зачем мне это? Где скажут, там и буду переодеваться. Для меня неважно, где мое место в раздевалке и есть ли оно у меня. Важно выходить на лед и помогать команде.

— В спартаковской раздевалке вы сидите на месте травмированного Юлиуса Гудачека. Обсуждали с ним это?

— Ну да. Иногда немножко шутим на эту тему. Я периодически говорю Юлиусу: «Хорошее у тебя здесь место». Улыбаемся по этому поводу, но ничего более. У нас вратарский коллектив очень дружный — все только по-доброму друг друга подкалывают.

— Юлиус не требовал с вас денег за аренду его места?

— Нет, ничего такого он не говорит пока.