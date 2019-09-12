«Пожелали нашему вратарю быстрее забыть ошибку»

С приходом на пост главного тренера «Спартака» Олега Знарка от команды ждут многого. Старт сезона выдался для красно-белых противоречивым. Они одержали всего одну победу в пяти встречах, но в большинстве матчей доигрывали до овертайма и набирали очки. А победа получилась яркой — на выезде был разгромлен ярославский «Локомотив» (5:2).

Что касается поражений, то пока «Спартак» подводит вратарская линия. Основной голкипер Юлиус Гудачек травмирован. Второй номер Никита Беспалов неудачно вышел из ворот в овертайме стартового матча в Риге против местного «Динамо» (1:2), что обернулось голом латвийской команды.

По ходу воскресной игры с минским «Динамо» (4:5) Беспалов был заменен на третьего вратаря Павла Хомченко, для которого игра стала первой в карьере на уровне КХЛ. Во вторник против «Авангарда» он получил шанс в стартовом составе. Основное время 24-летний голкипер провел уверенно, а его команда сумела спасти встречу, отыгравшись с 0:2 у действующего финалиста Кубка Гагарина.

Но в овертайме Хомченко неудачно зафиксировал на льду шайбу ловушкой и случайно отправил ее рукой в свои ворота (2:3). После матча «Известия» пообщались с защитником «Спартака» Яковом Рыловым, который поддержал обоих вратарей, а также оценил старт команды в сезоне.

— Какие эмоции от матча с «Авангардом» перевешивают? Радость, что спасли игру в основное время, или обида из-за нелепого гола в овертайме?

— Важно, что показали характер. Это самое главное. Думаю, эта игра с «Авангардом» поможет нам выбраться из той ситуации, в которой сейчас находимся.

— Как команда поддержала в раздевалке Павла Хомченко?

— Сказали ему, чтобы не расстраивался. Жизнь продолжается. Все ошибаются. Он еще молодой. У него всё впереди. Так что пожелали ему быстрее забыть эту ошибку и двигаться дальше.

— «Спартак» уже второй раз проигрывает в овертайме после вратарской ошибки. В первом матче в Риге допустил оплошность Никита Беспалов…

— Ничего страшного. Всё бывает в этой жизни. Тем более сейчас только начало сезона. Главное, чтобы в плей-офф такого не было. У нас всех, а не только у вратарей.

— «Авангард» — самый сильный соперник из тех, с кем встречались на старте сезона?

— Все соперники достойные. Ко всем серьезно готовимся. «Авангард» — не исключение. Думаю, против него мы показали неплохую игру. Но надо еще избавиться от ошибок, получать меньше удалений, и всё будет нормально.

— Нынешняя «ЦСКА Арена» на Автозаводской была домашней для «Динамо», когда вы за него играли. Сейчас там проводит свои матчи «Спартак». Есть отличия в том, как на этих трибунах болеют поклонники бело-голубых и красно-белых?

— Поддерживают хорошо — что «Динамо», что «Спартак». Болельщикам большое спасибо, что приходят и болеют за нас. Хочется, чтобы они и дальше это делали.

— «Спартак» выиграл только один матч из пяти. При этом играл много овертаймов, набирал очки и сейчас находится рядом с лидерами в таблице Западной конференции. Старт можно назвать удовлетворительным?

— Нет. Думаю, в команде все недовольны. Поэтому надо выбираться из ситуации и двигаться вперед.