Введенный из-за лесных пожаров режим ЧС отменен в Красноярском крае

Правительство Красноярского края приняло решение об отмене режима чрезвычайной ситуации, который был введен 2 июля в связи с лесными пожарами. В МЧС отметили, что ситуация стабилизировалась после затяжных дождей и снега, выпавшего на севере региона.

В лесных массивах все еще действует особый противопожарный режим. Специалисты будут постоянно патрулировать территорию и следить за тем, чтобы туристы не разводили костры, сообщает ИА KrasnoyarskMedia. Нарушителей будут штрафовать на суммы от 20 тыс. рублей.

8 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что на тушение лесных пожаров будет выделено 6 млрд рублей из правительственного резервного фонда.