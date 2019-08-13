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Кабмин выделил около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров в России

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому правительство выделит Рослесхозу, МЧС и Минобороны в общей сложности около 6 млрд рублей из резервного фонда на тушение пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Документ был опубликован во вторник, 13 августа, на официальном портале правовой информации.

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«Выделить в 2019 году Рослесхозу из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования на предоставление субвенций из федерального бюджета в объеме 1 889 458,8 рублей на финансовое обеспечение мероприятий по тушению лесных пожаров на территории Республики Саха (Якутия) — на площади 1 173 743 га, на территории Красноярского края — на площади 1 020 171 га, на территории Иркутской области — на площади 718 968 га», — указано в тексте распоряжения.

Минобороны получит в целях покрытия расходов по тушению лесных пожаров более 1,78 млрд рублей, а МЧС — более 2,3 млрд рублей.

Ранее 13 августа стало известно, что площадь лесных пожаров в России начала сокращаться.

К тушению огня в лесах в регионах привлечено около 3,9 тыс. человек, задействовано 472 единицы техники, 43 воздушных судна находятся на мониторинге, 27 судов — на тушении. В некоторых регионах работают парашютисты-десантники.

В труднодоступных и отдаленных местностях, по данным «Авиалесоохраны» за 12 августа, был зарегистрирован 301 лесной пожар, пройденная огнем площадь превысила 2,7 млн га. Тушение этих пожаров было прекращено, так как очаги не угрожают объектам экономики и поселениям, а затраты на их ликвидацию превышают прогнозируемый вред.

Эксперт постоянной комиссии по экологическим вопросам Совета по правам человека при президенте РФ Григорий Куксин ранее заявил «Известиям», что полностью ликвидировать бедствие смогут только сезонные дожди. По его словам, лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, несмотря на согласованные усилия нескольких ведомств и множества добровольцев, вряд ли удастся потушить до конца лета. Пока в Сибири больших осадков не прогнозируют.

Из-за лесных пожаров на всей территории Красноярского края, Якутии и Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации. Частично он действует в Республике Бурятия.

8 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что на тушение лесных пожаров будет выделено 6 млрд рублей из правительственного резервного фонда.

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