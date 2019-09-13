Слонов заметили на парковке торгового центра в Ульяновске

Жители Ульяновска заметили пару слонов, разгуливающих на парковке у торгового центра «Аквамолл» в Засвияжском районе. Фото животных появились в соцсетях. Некоторые пользователи утверждают, что слоны выглядят больными и худыми.

Как пишет 1ul.ru, слонов привезли в город вместе с Международным цирком больших животных братьев Гартнер. Именно у этого торгового центра и расположился приезжий цирк.

Цирк прибыл в Ульяновск из Германии впервые. С собой артисты привезли шесть верблюдов, семь гусей и пони.

12 сентября сообщалось о том, что на трассе Омск-Ишим в Омской области образовалась пробка из-за шедшего по проезжей части верблюда. Предположительно он сбежал из села, где разводят пустынных животных.