Верблюд сбежал из села под Омском и заблокировал крупную трассу

Омские автомобилисты столкнулись с трудностями на трассе Омск – Ишим накануне, 12 сентября. Пробка возникла из-за того, что по дороге не спеша передвигался верблюд. Фото животного на проезжей части появились в соцсетях.

Авторы снимков рассказывают, что верблюд совершенно не боялся ни легковушек, ни фур. На сигналы автомобилей он не реагировал. При этом у животного не было сопровождающих.

В комментариях высказывается предположение, что верблюд сбежал из села Яман. Именно там занимаются разведением пустынных животных – местные жители не раз видели пасущихся у этого населенного пункта верблюдов, пишет ИА «Город55».

6 сентября сообщалось, что на Канарских островах верблюд наступил туристке на лицо.