Коми и Ростовская область подписали соглашение о сотрудничестве

В Ростове-на-Дону 12 сентября состоялась рабочая встреча главы Коми Сергея Гапликова с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Итогом встречи стало подписание соглашение о сотрудничестве между регионами. Оно рассчитано на пять лет и предполагает возможность продления.

По словам главы Ростовской области, у регионов есть возможность увеличить товарооборот, который в настоящее время небольшой – около 6,5% от общего товарооборота с другими субъектами. Есть надежды, что соглашение резко изменит эту динамику.

ИА «Комиинформ» при этом отмечает, что Коми – традиционный торгово-экономический партнер Ростовской области. По последним данным, общий объем товарооборота между ними превышает 1,5 млрд рублей. В частности, агропромышленные предприятия Коми приобретают в лизинг ростовскую сельхотехнику.

Активно развивается взаимодействие в сфере науки и образования. В 2018 году СГУ им. Питирима Сорокина и Донской государственный технический университет заключили соглашение. Сотрудничают Институт геологии Коми научного центра УрО РАН и Южный федеральный университет, Институт языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН и Южный научный центр РАН.

Сфера туризма в Коми – также перспективное направление для взаимодействия. На территории республики расположены крупнейшие в Европе Национальный парк «Югыд ва» и Печоро-Илычский заповедник. Оба включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Так, в заповеднике находится одно из семи чудес России – столбы выветривания на плато Маньпупунер.