Прямой эфир

Коми и Ростовская область подписали соглашение о сотрудничестве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ростове-на-Дону 12 сентября состоялась рабочая встреча главы Коми Сергея Гапликова с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Итогом встречи стало подписание соглашение о сотрудничестве между регионами. Оно рассчитано на пять лет и предполагает возможность продления.

По словам главы Ростовской области, у регионов есть возможность увеличить товарооборот, который в настоящее время небольшой – около 6,5% от общего товарооборота с другими субъектами. Есть надежды, что соглашение резко изменит эту динамику.

ИА «Комиинформ» при этом отмечает, что Коми – традиционный торгово-экономический партнер Ростовской области. По последним данным, общий объем товарооборота между ними превышает 1,5 млрд рублей. В частности, агропромышленные предприятия Коми приобретают в лизинг ростовскую сельхотехнику.

Активно развивается взаимодействие в сфере науки и образования. В 2018 году СГУ им. Питирима Сорокина и Донской государственный технический университет заключили соглашение. Сотрудничают Институт геологии Коми научного центра УрО РАН и Южный федеральный университет, Институт языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН и Южный научный центр РАН.

Сфера туризма в Коми – также перспективное направление для взаимодействия. На территории республики расположены крупнейшие в Европе Национальный парк «Югыд ва» и Печоро-Илычский заповедник. Оба включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Так, в заповеднике находится одно из семи чудес России – столбы выветривания на плато Маньпупунер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дополнительные средства на доплаты к пенсии выделят Республике Коми
Землю многодетным семьям в Ростовской области могут заменить на деньги

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019