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Землю многодетным семьям в Ростовской области могут заменить на деньги

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Депутаты Ростовской области рассмотрят вопрос о замене земельных участков на денежные сертификаты для многодетных семей, заявил заместитель председателя законодательного собрания региона Вячеслав Василенко. Сейчас в очереди на льготу стоят более 11 тыс. семей.

При этом в Таганроге многодетным вообще не дают землю с 2017 года, а в Батайске — с 2016 года. В Ростове-на-Дону власти выделяли участки из федеральных владений, отмечает RostovGazeta.

«Губернатор внес предложение о том, чтобы по желанию многодетных семей заменить выдачу земельных участков сертификатами. Но это будет происходить только по согласию. Такое изменение будет внесено, так как в городах нет возможности выдавать земли», — пояснил Василенко.

Размер выплат будет определен другим законом. Предварительный номинал сертификата для многодетных семей составляет 427 тыс. рублей.

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