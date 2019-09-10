Дополнительные средства на доплаты к пенсии выделят Республике Коми

Коми получит из федерального бюджета дополнительно 221 млн рублей на региональные социальные доплаты к пенсии. Это в среднем сумма около 3 тыс. рублей в месяц, на которую имеют право около 18 тыс. жителей республики.

В начале 2019 года на эти цели предназначалось 852 млн рублей: 592 млн рублей — из казны региона и 260 млн рублей — из бюджета РФ, пишет ИА «Комиинформ». «Сейчас федеральный центр свои расходы на соцдоплату к пенсии в Коми увеличил на 221 млн рублей, это почти вдвое», — пояснили в министерстве труда Коми.

По информации ведомства, совершеннолетним гражданам для назначения региональной социальной доплаты к пенсии нужно обращаться в центр социальной защиты по месту жительства.