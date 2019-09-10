Прямой эфир

Дополнительные средства на доплаты к пенсии выделят Республике Коми

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Коми получит из федерального бюджета дополнительно 221 млн рублей на региональные социальные доплаты к пенсии. Это в среднем сумма около 3 тыс. рублей в месяц, на которую имеют право около 18 тыс. жителей республики.

В начале 2019 года на эти цели предназначалось 852 млн рублей: 592 млн рублей — из казны региона и 260 млн рублей — из бюджета РФ, пишет ИА «Комиинформ». «Сейчас федеральный центр свои расходы на соцдоплату к пенсии в Коми увеличил на 221 млн рублей, это почти вдвое», — пояснили в министерстве труда Коми.

По информации ведомства, совершеннолетним гражданам для назначения региональной социальной доплаты к пенсии нужно обращаться в центр социальной защиты по месту жительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пожилой за бортом: миллионы россиян недополучают помощь соцслужб
Новая модель ухода за больными и инвалидами позволит их родственникам выйти на работу
В Госдуме оценили законопроект о новой системе пенсионных накоплений

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019