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Лавров рассказал, каким должен быть мирный договор с Японией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Мирный договор России с Японией должен включать не только нынешний уровень двусторонних отношений, но также и ориентиры их дальнейшего развития. Об этом в интервью газете «Труд» рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, инициатива президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в 2018 году содержала четкий алгоритм, который предполагал подписание мирного договора и признание Токио итогов Второй мировой войны, в том числе суверенитет России над южными Курильскими островами. Только потом должен был состояться поиск путей решения вопроса пограничного размежевания.

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Однако теперь, по мнению министра, необходимо создать не просто мирный договор, но документ, который будет отражать нынешний уровень отношений между Россией и Японией, а также ориентиры дальнейшего двустороннего развития, которое следует поставить на качественно новую основу в целях комплексного долгосрочного сотрудничества во всех областях.

Кроме того, министр обратил внимание на определенный прогресс в вопросах налаживания совместной хозяйственной деятельности с Японией на южных Курильских островах. На данный момент согласованы бизнес-модели по туризму и утилизации отходов. В сентябре и октябре будут организованы тестовая турпоездка японцев на Итуруп и ответный визит японских экспертов для консультаций по вопросу обращения с отходами.

5 сентября МИД Японии передал представление российскому посольству из-за открытия рыбзавода на Шикотане.

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Причиной являются притязания Токио на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды, которые отошли СССР после войны.

В 2018 году Путин и Абэ договорились начать переговоры о подписании мирного соглашения на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

4 сентября японский премьер пообещал вывести диалог по данному вопросу на новый уровень.

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