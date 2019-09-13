Лавров рассказал, каким должен быть мирный договор с Японией

Мирный договор России с Японией должен включать не только нынешний уровень двусторонних отношений, но также и ориентиры их дальнейшего развития. Об этом в интервью газете «Труд» рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, инициатива президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в 2018 году содержала четкий алгоритм, который предполагал подписание мирного договора и признание Токио итогов Второй мировой войны, в том числе суверенитет России над южными Курильскими островами. Только потом должен был состояться поиск путей решения вопроса пограничного размежевания.

Однако теперь, по мнению министра, необходимо создать не просто мирный договор, но документ, который будет отражать нынешний уровень отношений между Россией и Японией, а также ориентиры дальнейшего двустороннего развития, которое следует поставить на качественно новую основу в целях комплексного долгосрочного сотрудничества во всех областях.

Кроме того, министр обратил внимание на определенный прогресс в вопросах налаживания совместной хозяйственной деятельности с Японией на южных Курильских островах. На данный момент согласованы бизнес-модели по туризму и утилизации отходов. В сентябре и октябре будут организованы тестовая турпоездка японцев на Итуруп и ответный визит японских экспертов для консультаций по вопросу обращения с отходами.

5 сентября МИД Японии передал представление российскому посольству из-за открытия рыбзавода на Шикотане.

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Причиной являются притязания Токио на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды, которые отошли СССР после войны.

В 2018 году Путин и Абэ договорились начать переговоры о подписании мирного соглашения на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

4 сентября японский премьер пообещал вывести диалог по данному вопросу на новый уровень.